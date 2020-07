Mafia: Capo Polizia Gabrielli, 'Boris Giuliano precursore lotta boss che ha pagato con la vita' (Di martedì 21 luglio 2020) Palermo, 21 lug. (Adnkronos) - Quello di Giorgio Boris Giuliano, il Capo della Squadra mobile ucciso il 21 luglio 1979 da Cosa nostra a Palermo "è un ricordo doveroso, per un grande poliziotto, tenendo conto che questa terra ha avuto talmente tanti martiri, che a volta si fa fatica a ricordarli tutti. Questo era un mio impegno personale che avevo preso con la signora Giuliano". Lo ha detto il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, a Palermo per la commemorazione di Giuliano, alla presenza dei familiari, tra cui il figlio Alessandro Giuliano, che è questore di Napoli. "Non è solo il ricordo di un poliziotto ucciso, ma anche di un poliziotto che aveva capito perfettamente quale doveva essere la strada per attaccare ... Leggi su iltempo

