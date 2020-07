Mafia: arresti Palermo, inquirenti 'boss si riorganizzano con traffico droga su territorio' (2) (Di martedì 21 luglio 2020) (Adnkronos) - La nuova struttura era così articolata: Filippo Annatelli, al vertice della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi, "demandava la gestione operativa ad altri sodali, autorizzandone le iniziative di volta in volta prospettate, e manteneva i rapporti con le figure qualificate delle altre famiglie mafiose palermitane, intervenendo in prima persona in caso di frizioni tra i membri delle diverse consorterie". Mirino ed Enrico Scalavino "deputati alla gestione operativa dei traffici e dello smercio della droga, fungevano da intermediari". Giuseppe Massa, detto “Chen”, e Ferdinando Giardina, responsabili della fornitura dello stupefacente ai pusher di livello inferiore, erano incaricati anche della riscossione del denaro derivante dalla vendita della droga. Leggi su iltempo

Palermo, 21 lug. (Adnkronos) - Tra il marzo e l'aprile del 2018 la Cupola mafiosa si è riunita in due summit a Palermo. E' quanto emerge dall'operazione che all'alba di oggi ha portato a Palermo all'a ...

Campobello, si salvi chi può. Quei rapporti tra mafia e politica che infiammano la vigilia delle elezioni

Trapani, Erice. I fatti di Castellammare del Golfo, che vedono il sindaco indagato nell’operazione Cutrara. La mafia che avrebbe chiesto l’aiuto al sindaco di Paceco, indagato anche lui. L'ultima inch ...

