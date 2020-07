Mafia, a Palermo colpo al clan Pagliarelli: 15 arresti. Un summit tra le famiglie per fare la pace e spartirsi il traffico di droga (Di martedì 21 luglio 2020) traffico di stupefacenti con finalità mafiose con la benedizione dei vertici del mandamento di Pagliarelli. Sono 15 gli indagati per cui il gip di Palermo ha emesso all’alba di oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Dda. L’operazione che decapita l’organizzazione di trafficanti è stata chiamata ‘Eride’. L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, condotta dal Nucleo Investigativo di Palermo è un nuovo colpo al mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli e in particolare alla famiglia mafiosa di corso Calatafimi. Alcuni elementi erano emersi nel corso dell’operazione Cupola 2.0 del 4 dicembre 2018 con la quale era stata smantellata la nuova commissione provinciale ... Leggi su ilfattoquotidiano

