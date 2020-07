“Ma vai a lavorare!”. Sonia Bruganelli, nuova bufera dopo quella frase (Di martedì 21 luglio 2020) Ancora al centro del ciclone per la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli, questa volta secondo alcuni la sua ultima foto postata su Instagram con relativo commento è di cattivo gusto. La moglie del famoso conduttore televisivo ha fatto una diretta per divulgare che Paolo Bonolis avrebbe commentato la partita tra Roma e Inter ma all’inizio del video s’impappina, tant’è che il conduttore le chiede ironicamente se è ubriaca. “No, sto cercando di parlare correttamente ma mi risulta molto difficile, sono stanca perché ho preso un sacco di sole”, risponde inadeguatamente lei. La risposta di Sonia ha scatenato un putiferio tra gli utenti: “Vai a lavorare, ti faccio vedere la stanchezza cos’è” ha osservato con tono sdegnato qualcuno. ... Leggi su caffeinamagazine

