M5S, mal di pancia in Campania: "stangata' da 2500 euro a eletto (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Dopo l'estate si apriranno le urne per le regionali, importante banco di prova per il governo giallorosso. Ma nel frattempo per gli eletti pentastellati è già arrivato il momento di aprire il portafogli per finanziare la campagna elettorale del M5S nelle Regioni che si apprestano ad andare al voto. E il contributo economico chiesto di norma ai parlamentari per elezioni e manifestazioni si conferma oggetto di forti mal di pancia. Non è sfuggito, per esempio, il malumore di due deputati grillini, i quali oggi nei corridoi di Montecitorio non hanno lesinato improperi per la cifra (2.500 euro) che ogni parlamentare campano dovrà sborsare per rimpolpare le casse del Comitato elettorale a sostegno della candidata Valeria Ciarambino. Un contributo volontario, sì, ... Leggi su iltempo

mattinodinapoli : Regionali Campania 2020, mal di pancia nel M5S: chiesti 2.500 euro a ogni eletto - JohSogos : RT @Adnkronos: #M5S, mal di pancia in #Campania: 'stangata' da 2500 euro a eletto - LuciaLaVita1 : RT @DinoGiarrusso: La vittoria di oggi, fortemente voluta dal @M5S_Europa e dal presidente @GiuseppeConteIT segna anche una grande cesura c… - Adnkronos : #M5S, mal di pancia in #Campania: 'stangata' da 2500 euro a eletto - 1Ultimo3 : RT @DinoGiarrusso: La vittoria di oggi, fortemente voluta dal @M5S_Europa e dal presidente @GiuseppeConteIT segna anche una grande cesura c… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S mal M5S, mal di pancia in Campania: 'stangata' da 2500 euro a eletto Yahoo Finanza M5S, mal di pancia in Campania: "stangata' da 2500 euro a eletto

E il contributo economico chiesto di norma ai parlamentari per elezioni e manifestazioni si conferma oggetto di forti mal di pancia ... E nelle Marche - che esprime solo 12 parlamentari M5S - il ...

Campidoglio, il nuovo stadio va avanti tra i mal di pancia dei consiglieri M5S

Raggi ordina di accelerare, ma il voto in Aula sullo stadio della Roma slitta almeno a metà settembre a causa dei dubbi del gruppo M5S. Dal summit sull’opera andato in scena ieri in Campidoglio ...

E il contributo economico chiesto di norma ai parlamentari per elezioni e manifestazioni si conferma oggetto di forti mal di pancia ... E nelle Marche - che esprime solo 12 parlamentari M5S - il ...Raggi ordina di accelerare, ma il voto in Aula sullo stadio della Roma slitta almeno a metà settembre a causa dei dubbi del gruppo M5S. Dal summit sull’opera andato in scena ieri in Campidoglio ...