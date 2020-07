M5S: ‘l’offerta’ per le campagne elettorali scatena i mal di pancia. Caos anche per le alleanze (Di martedì 21 luglio 2020) ‘Brutti momenti’ per i deputati pentastellati i quali, con l’avvento delle Regionali, sono chiamati – come da ‘accordi’ – a contribuire economicamente alle campagne elettorali dei candidati M5s delle rispettive regioni di appartenenza. Ma, a quanto pare, hanno riportato diverse agenzia di stampa, ‘l’obolo’ starebbe scatenando ripetuti e diffusi ‘mal di pancia’ nei deputati, chiamati a versare ciascuno ‘almeno’ 2.500 euro. Questo almeno quanto chiesto ai campani che, proprio stamane, sono stati sorpresi a lamentarsi ‘vivacemente’ fra i corridoi della Camera. Del resto non si scappa, è stato stabilito che per promuovere la candidata Valeria Ciarambino ad esempio, ciascun parlamentare campano dovrà sborsare ... Leggi su italiasera

