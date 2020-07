M5S: Bottici, 'avanti con Crimi, sta facendo ottimo lavoro' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Vito Crimi è il capo politico del Movimento 5 stelle, il mio capo politico, ed è un collega scrupoloso nel suo lavoro, aperto al confronto con tutti noi portavoce, e con i capigruppo, al Senato come alla Camera. Leggere su fantasiosi retroscena che Crimi sia stato commissariato dai Gruppi parlamentari solo perché c'è stata una modifica del regolamento interno, peraltro già ampiamente prevista, mi fa solo sorridere. A Vito che sta traghettando il movimento in questa fase così difficile per il nostro Paese, vorrei dire: continua così, stai facendo un ottimo lavoro". Lo dice la senatrice M5S Laura Bottici, questore del Senato. Leggi su liberoquotidiano

Roma, 21 lug. (askanews) - "Il risultato ottenuto dall'Italia in questo Consiglio europeo è qualcosa di straordinario. Ci siamo battuti per far valere le nostre ragioni in Europa e alla fine l'abbiamo ...

Ecoballe di plastiche in mare, i parlamentari toscani in pressing su Conte: "Entro settembre sblocchi il recupero"

«Auspichiamo - scrivono i parlamentari M5s Francesco Berti, Laura Bottici, Gianluca Ferrara e Riccardo Ricciardi - che la magistratura sia inflessibile con chi ha commesso questi reati, ma nel ...

