L'unico sostenitore dell'Olanda è stato Salvini, ormai ridotto peggio che al Papeete (Di martedì 21 luglio 2020) L'abbiamo scampata bella dopo momenti di scontri titanici contro l'Olanda uscita francamente malconcia, abbandonata dagli altri populisti. Gli è rimasto fine alla fine un solo strenuo sostenitore ... Leggi su globalist

FioreFioretta : RT @mmayr5: @FioreFioretta Mestieranti senza fede. Hanno trasformato le parrocchie ( e i vescovadi ) in sezioni PD partito di cui la chiesa… - mmayr5 : @FioreFioretta Mestieranti senza fede. Hanno trasformato le parrocchie ( e i vescovadi ) in sezioni PD partito di c… - silvano_guidi : @virginiaraggi ...chissà come sarà contento Grillo! Oggi è lui il tuo unico ed idiota sostenitore ma non per molto,… - GermanoDottori : @1972book Non confonda la presenza militare diretta con la rinuncia al l'ingerenza attuata con tecniche smart o cov… - GGiglio99 : Danilo ve l'ha messa in culo, e chi è il suo unico sostenitore? -

Ultime Notizie dalla rete : unico sostenitore L'unico sostenitore dell'Olanda è stato Salvini, ormai ridotto peggio che al Papeete Globalist.it L'unico sostenitore dell'Olanda è stato Salvini, ormai ridotto peggio che al Papeete

L’abbiamo scampata bella dopo momenti di scontri titanici contro l’Olanda uscita francamente malconcia, abbandonata dagli altri populisti. Gli è rimasto fine alla fine un solo strenuo sostenitore cont ...

Il Psg riapre lo stadio ai tifosi: polemiche per il mancato rispetto delle norme Covid

I tifosi ‘invitati' allo stadio per assistere alla partita, si sono infatti posizionati quasi tutti in un unico settore dello stadio Parco ... ha infatti stigmatizzato duramente la scelta dei ...

L’abbiamo scampata bella dopo momenti di scontri titanici contro l’Olanda uscita francamente malconcia, abbandonata dagli altri populisti. Gli è rimasto fine alla fine un solo strenuo sostenitore cont ...I tifosi ‘invitati' allo stadio per assistere alla partita, si sono infatti posizionati quasi tutti in un unico settore dello stadio Parco ... ha infatti stigmatizzato duramente la scelta dei ...