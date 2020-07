L’ultima follia della Azzolina: banchi d’oro, a 300 euro l’uno. FdI: “Che spreco” (Di martedì 21 luglio 2020) Trecento euro per un banco, un monobanco con le rotelle. Un po’ troppo, forse, visto il livello di degrado e abbandono che caratterizzano molte scuole italiane. Ma il bando è già indetto, dal commissario anti-Covid Domenico Arcuri, già tristemente noto per il flop sulle mascherine: un bando europeo ispirato da un’altra “sciagura” della politica italiana, la ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina. Su quel bando d’oro, per i banchi, si abbattono le critiche della Azzolina. Che però difende la scelta. Azzolina difende i banchi a 300 euro “Penso che sui banchi si stia trattando la questione con molta ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : L’ultima follia della Azzolina: banchi d’oro, a 300 euro l’uno. FdI: “Che spreco” - ruvido2 : @Libero_official Quella della dittatura democratica, chiaramente ossimoro, è l'ultima follia linguistica di questi… - AlteaZucchini : Ho adorato questa serie alla follia Ho bisogno di un rewatch anche se probabilmente salterei l'ultima stagione che,… - avatar1dory : RT @infoitinterno: 'Sputano su citofoni e maniglie per attaccarti il Covid'. L'ultima follia della movida scatenata &e - infoitinterno : 'Sputano su citofoni e maniglie per attaccarti il Covid'. L'ultima follia della movida scatenata &e -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima follia Autostrade, via i Benetton. premier, Di Maio, Lega: le reazioni Corriere della Sera