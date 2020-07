L’ospedale che sbaglia la sterilizzazione mantiene il figlio indesiderato fino a 25 anni (Di martedì 21 luglio 2020) Il Tribunale di Brescia consolida un orientamento in favore del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosciuto dalla Costituzione Leggi su ilsole24ore

SusannaCeccardi : ?? L’Ospedale del Cuore è un'eccellenza #Toscana in Europa e nel mondo. Sarà nostro preciso dovere agire per la valo… - FratellidItalia : Presidio di #FratellidItalia con Federico Rocca e Rachele Mussolini davanti l’ospedale militare del Celio (Roma),… - GiovanniToti : Oggi per la prima volta da inizio emergenza l’ospedale @SanMartino_Ge è completamente #Covid free! Grazie a medici,… - Alino9710318 : RT @SusannaCeccardi: ?? L’Ospedale del Cuore è un'eccellenza #Toscana in Europa e nel mondo. Sarà nostro preciso dovere agire per la valoriz… - LilithFanny : @xRoviAlberto Hahahhaha mi sono immaginata la scena! Anch’io una volta sono svenuta e girava l’influenza intestinal… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ospedale che Varese: aggressione in centro a Gallarate, 42enne finisce in ospedale Affaritaliani.it