Loredana Lecciso furibonda, difende così la figlia Jasmine Carrisi (Di martedì 21 luglio 2020) Loredana Lecciso ha preso le difese di sua figlia, Jasmine Carrisi, oggetto di commenti poco carini sui social: ecco come ha strigliato un’utente di Instagram. A Loredana Lecciso quel commento sulla pagina Instagram di sua figlia Jasmine Carrisi non è andato proprio giù. E così la dolce metà di Al Bano non ha esitato a … L'articolo Loredana Lecciso furibonda, difende così la figlia Jasmine Carrisi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

zazoomblog : Loredana Lecciso difende la figlia Jasmine: che bacchettata! - #Loredana #Lecciso #difende #figlia - tempoweb : Jasmine Carrisi punta su Ego. Su TikTok la canta così #jasminecarrisi #albano #loredanalecciso… - infoitcultura : Loredana Lecciso e Romina Power hanno litigato? Emergono nuovi dettagli - Valenteena_ : Mi sono bruciata un labbro con una rolatina di pollo troppo calda. Sembro Loredana Lecciso ma non posso dire che non lo rifarei. - zazoomnews : Loredana Lecciso oscurata da Jasmine Carrisi Questioni di ego a Cellino San Marco ? - #Loredana #Lecciso… -