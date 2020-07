Lo speciale di Friends con la reunion del cast potrebbe slittare ancora: l’ultimo aggiornamento sull’ipotesi agosto (Di martedì 21 luglio 2020) Era atteso lo scorso maggio, ma a causa dell'emergenza Covid è stato rinviato a data da destinarsi e a quanto pare non ce n'è ancora una fissata per le registrazioni dello speciale di Friends per HBO Max. La riunione del cast al gran completo negli studi in cui la serie è stata girata, 25 anni dopo il suo debutto e in occasione dell'approdo sul servizio streaming HBO Max, è stata rimandata più volte a causa della pandemia da Coronavirus. Il cast ha confermato di essere pronto a rivedersi negli studi della Warner Bros a Los Angeles questa estate, ma la recrudescenza del virus e la crescita dei contagi potrebbe far slittare ancora l'appuntamento. L'ultimo aggiornamento sullo ... Leggi su optimagazine

Non si sono ancora riunite col resto del cast per l’atteso speciale di Friends per HBO Max, ma Jennifer Aniston e Courteney Cox non hanno certo bisogno di un pretesto professionale per incontrarsi.

