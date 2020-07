Livorno-Crotone: probabili formazioni (Di martedì 21 luglio 2020) La 36a giornata del campionato di Serie B, si aprirà venerdì 24 luglio con il match tra Livorno e Crotone con il calcio d’inizio previsto per le 18.45. Uno scontro tra due mondi completamente opposti. Il Livorno con soli 21 punti in 35 partite, è condannato alla retrocessione in Lega Pro. La squadra toscana detiene il record di peggior attacco e peggior difesa del campionato. Sono solo 29 i gol segnati mentre 59 le reti subite. Toscani che vengono da cinque sconfitte consecutive segnando solo tre gol. Crotone che invece viaggia a vele spiegate verso la promozione diretta in Serie A. Il distacco dalla terza in classifica è di sei punti quando mancano solo tre giornate alla fine del campionato. La squadra di Stroppa ha l’occasione di ottenere tre punti facili contro un ... Leggi su sport.periodicodaily

Mattia Mustacchio, centrocampista in forza al Crotone, che quest'anno si è confermato un vero ... perché credo d'esser migliorato anche sotto il profilo individuale. Il Livorno è già retrocesso, ma io ...

