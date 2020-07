Liverpool-Chelsea (mercoledì, ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Stiamo con Salah! (Di martedì 21 luglio 2020) Il Liverpool dopo la conquista del titolo è un po’ calato a livello di concentrazione. Ha lasciato per strada qualche record e anche i 100 punti non possono più essere raggiunti. Il Chelsea è vicino alla qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe aritmetica in caso di vittoria contro la squadra di Klopp. In ogni … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Liverpool-Chelsea (mercoledì, ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. - NetworkInquirer : RT @il_elliott: riduce da un 7 posto (ma campione due anni fa) fuori dal Europa vince Premier contro Liverpool e City ancora in work in pro… - il_elliott : riduce da un 7 posto (ma campione due anni fa) fuori dal Europa vince Premier contro Liverpool e City ancora in wor… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Premier League, Liverpool-Chelsea: dove vedere il match in Tv e streaming: dove vedere… - KOP10874925 : RT @FcInterNewsit: Liverpool-Chelsea, Kanté ancora indisponibile. Lampard: 'Non sta bene' -