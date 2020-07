Lite e scintille Gasperini-Mihajlovic: ecco cosa è accaduto in Atalanta-Bologna (Di martedì 21 luglio 2020) Insulti e scintille nel primo tempo della gara tra Atalanta e Bologna, trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic si sono scontrati pesantemente. Il tecnico serbo, dopo una divergenza di vedute, ha urlato a quello della Dea: “Non rompere il ca**o. Non rompere il ca**o. Non rompere il ca**o. Vaffanc**o! Non rompere il ca**o”. Non si è fatta attendere la risposta di Gasperini che alla fine è stato l’unico espulso dall’arbitro. “Fate caciara”, ha infine concluso l’allenatore dell’Atalanta prima di lasciare il campo e indicando Mihajlovic. Leggi su sportface

