L’Italia “europea” investa su lavoro e produttività, non su pensioni e sussidi (Di martedì 21 luglio 2020) “Ce lo chiede l’Europa”. Per anni è stato il mantra di una lunga serie di posizioni politiche, di fronte a un’opinione pubblica e a larghi settori di classi dirigenti restii a favorire cambiamenti e riforme.Un utile ricorso al “vincolo esterno” per avere ragione dei vizi italiani inclini all’assistenzialismo e alla spesa pubblica facile per clientele diffuse e corporazioni potenti. Ma, alla lunga, un mantra che ha molto allentato il senso di responsabilità di tanti italiani e costruito “il nemico”: Bruxelles, “i burocrati europei”, le “regole stupide” di Maastricht, l’egoismo degli altri paesi oltranzisti del “rigore”.Una “invenzione del nemico” che ha alimentato la propaganda populista e sovranista, fomentato paure e rancori, drammatizzato un reale disagio sociale e ... Leggi su huffingtonpost

