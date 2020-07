L'impatto del decreto Rilancio su Venezia (Di martedì 21 luglio 2020) Venezia, veduta aerea La ripartenza di Venezia secondo il sindaco: casinò, spiagge, Redentore e Mostra del cinema 19 giugno 2020 'Una cifra mai stanziata prima, 55 miliardi, pari a quasi due manovre ... Leggi su veneziatoday

Ultime Notizie dalla rete : impatto del L'impatto del lockdown e delle misure compensative sui redditi Ipsoa Giornata mondiale del cervello, focus sul Parkinson: 7 milioni di persone colpite nel mondo

Il Parkinson, ricorda la Wfn, può impattare sul movimento e su molti aspetti delle funzioni ... trattamenti che cambiano la vita e farmaci essenziali non disponibili in molte parti del mondo", della ...

Lusso: Ey-Cdp-Luiss,forte impatto Covid ma basi per rilancio

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Gli effetti dell'emergenza sanitaria ed economica sulla filiera italiana della moda e del lusso saranno al centro del 'Digital Talk Italia Riparte' di domani. Dibattito ...

