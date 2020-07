L'ex azzurro Mora consiglia: "Col Parma meglio Callejon centrale, Lozano non ha convinto..." (Di martedì 21 luglio 2020) Nicola Mora, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Il Parma non sta vivendo un momento semplice, l’ultima vittoria è arrivata a marzo. Leggi su tuttonapoli

anadiomenee : IL CIELO È AZZURRO RAGAAAAAAA CE L'ABBIAMO FATTA FINALMENTE È TORNATA MORA CHE COSA MERAVIGLIOSAAAAAA -