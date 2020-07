L’evoluzione dei ghiacciai del pianeta: una spedizione di fotografi e scienziati per documentare lo stato di salute di quelli alpini (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo 10 anni di ricerca iconografica e lavoro fotografico – scientifico, il progetto “Sulle tracce dei ghiacciai” taglia finalmente il traguardo. Il prossimo 24 luglio Fabiano Ventura, dopo Karakorum 2009, Caucaso 2011, Alaska 2013, Ande 2016 e Himalaya 2018, partirà, insieme alla sua squadra e a tutti i ricercatori coinvolti, per la spedizione Alpi 2020. L’ultima di un percorso decennale che, coniugando l’arte fotografica, la tecnologia, le ricerche sul campo e la divulgazione scientifica, chiude un progetto che ha dato vita al più grande archivio mondiale di confronti fotografici sui principali ghiacciai del pianeta per testimoniare lo stato di salute della Terra. Per ... Leggi su meteoweb.eu

Nello1896 : @visionaria_io @popeoe64 @silvia_belfare Lo spiega bene Calenda ma,era sufficiente seguire l'evoluzione del negozia… - saracino58 : @helg_haper @carlo_taormina Io invece vorrei sapere perché, essendo stata di pubblico dominio l’epidemia Covid in… - Haigo_dj : Ecco le Patch Notes per la patch v13.30 MAT Summer Splash La rotazione di Summer Splash si arricchisce di una nuo… - Claudia49452421 : L'evoluzione dei movimenti no-global. Ma ci sono anche movimenti più piccoli,ma non meno importanti. - FrancoFabbri10 : @PoliticaPerJedi @LaCastelliM5s Dopo tutte queste generazioni l'evoluzione della comunicazione ha prodotto dei gra bei risultati. -

Ultime Notizie dalla rete : L’evoluzione dei «Ho inventato l’alternativa al solito fumo» Panorama