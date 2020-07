L’Europa s’è desta, giornata storica per l’Italia (Di martedì 21 luglio 2020) Ci siamo riusciti. Per la prima volta siamo andati in Europa a “battere i pugni sul tavolo”, per davvero. E da quel tavolo non ci siamo alzati finché non abbiamo portato a casa il risultato. Un risultato storico, quel #RecoveryFund che dopo 4 lunghi giorni e notti di negoziato è adesso realtà. Quasi un terzo dei 750 miliardi di euro previsti arriveranno al nostro Paese. 81 miliardi a fondo perduto e 127 di prestiti. Oggi vince l’Italia che non arretra, l’Italia che lotta fino all’ultimo per il futuro dei suoi cittadini e di quell’Europa che vuole essere vera comunità. Perché in questa crisi nessuno si salva da solo, lo abbiamo sempre detto. Questa crisi la si supera solo se tutti i Paesi europei camminano insieme. Abbiamo fatto un lavoro importante, ed è solo l’inizio. Ora metteremo il massimo impegno ... Leggi su ilblogdellestelle

AlessiaMorani : L’Europa s’e’ desta! Ricorderemo il 21 luglio 2020 come una giornata storica! Una grande vittoria dell’Italia! #NextGenerationEU - M5S_Senato : L’Europa s’è desta, giornata storica per l’Italia - zazoomblog : L’Europa s’è desta giornata storica per l’Italia - #L’Europa #desta #giornata #storica - zpomello : RT @M5S_Senato: L’Europa s’è desta, giornata storica per l’Italia - caselli_s : RT @mauro_lusetti: L'accordo raggiunto stamattina dall'@EUCouncil è un'ottima notizia per l'Italia e per l'Europa. Oggi abbiamo l'occasione… -

