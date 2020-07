L’Europa ci tiene d’occhio: grazie al Recovery Fund l’Italia diventa una “sorvegliata speciale” (Di martedì 21 luglio 2020) Terminate le esultanze sfrenate, sarebbe il caso di soffermarsi con maggiore lucidità sui risultati portati a casa dall’Italia al termine del Consiglio Europeo sul fronte Recovery Fund. Soldi che inizieranno ad arrivare soltanto nel 2021, che hanno visto crescere la percentuale di prestiti rispetto ai trasferimenti diretti. E che ci terranno incollato l’occhio degli altri Stati, Germania in primis, a lungo. Il diritto di veto caro agli olandesi non è infatti stato approvato, sostituito però da quel “freno d’emergenza” non troppo diverso all’atto pratico: la valutazione sul rispetto delle tabelle di marcia e degli obiettivi sarà affidata al Comitato economico e finanziario (Cef). Se in questa sede, “in via eccezionale”, qualche Paese riterrà che ci siano problemi, ... Leggi su ilparagone

ivanscalfarotto : Che grande emozione, questa fotografia. Viva l'Europa pacifica e solidale. Viva l'Europa democratica e unita. Viva… - Tydeus50563754 : @bqlzan @Rightwing1970 @creuscher 1) ho chiesto metodi di finanziamento e mi hai risposto dicendo “l’italia ha tenu… - DIMARTINOLUCIA3 : RT @DIMARTINOLUCIA3: @ignaziocorrao @GiuseppeConteIT @EU_Commission BUONGIORNO A TUTTI.???? VI RINGRAZIO PER AVER CREDUTO IN UN' EUROPA FRATE… - DIMARTINOLUCIA3 : @ignaziocorrao @GiuseppeConteIT @EU_Commission BUONGIORNO A TUTTI.???? VI RINGRAZIO PER AVER CREDUTO IN UN' EUROPA FR… - AngeloZ66999924 : RT @archMongiello: @BelpietroTweet CHE TRISTEZZA ESSERE TRATTATI A TULIPANI IN FACCIA! #5Scadute il vostro voto alla Ursula è stato fondame… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa tiene Borsa oggi: Wall Street frena, Europa e Milano in calo Corriere della Sera