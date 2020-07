Leucemia mieloide acuta, venetoclax e ipometilante efficaci (Di martedì 21 luglio 2020) Leucemia mieloide acuta, venetoclax aggiunto a ipometilante in prima linea allunga la vita nel paziente anziano: lo dimostrano i risultati dello studio di fase 3 VIALE-A Nei pazienti anziani con Leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi, non idonei per una terapia intensiva, l’aggiunta dell’inibitore del Bcl-2 venetoclax alla terapia standard, l’agente ipometialante azacitidina, migliora in modo significativo… L'articolo Leucemia mieloide acuta, venetoclax e ipometilante efficaci Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Iov: nominati i nuovi direttori di Oncoematologia e Cure Palliative

Migliora la qualità dell’assistenza e della ricerca all’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS grazie a due nuove nomine. Il dottor Michele Gottardi è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa “On ...

