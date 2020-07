Lele Mora su Berlusconi: “Alle cene ad Arcore aveva una mania. Ecco cosa non ha mai osato chiedermi” (Di martedì 21 luglio 2020) Lele Mora: “Berlusconi? aveva una mania alle cene ad Arcore” Lele Mora, l’ex agente dei vip, si è raccontato oggi in una lunga intervista a Italia oggi nella quale ha toccato molti argomenti: dall’amicizia con Silvio Berlusconi e i ricordi sulle ormai celebri serate ad Arcore fino al suo rapporto con Fabrizio Corona, passando per il suo periodo in carcere, la depressione, il tentativo di suicidio e i suoi progetti per il futuro. “Dopo le condanne giudiziarie – ha dichiarato Mora – ho fatto volontariato per due anni mentre ero in affidamento ai servizi sociali nella comunità Exodus di don Antonio Mazzi. ... Leggi su tpi

fullNam35087976 : RT @zazoomblog: La sua mania. E ciò che non ha mai osato. Cene ad Arcore e le ragazze la verità di Lele Mora sul Cav - #mani… - zazoomblog : La sua mania. E ciò che non ha mai osato. Cene ad Arcore e le ragazze la verità di Lele Mora sul Cav… - CanesiCarlo : Ovvio la magistratura rossa e maledetta lo ha attaccato inventando fatti assurdi e squisitamente anche se veri , pr… - wutheringcliffs : @21lettere Ah ok, perché non somiglio molto a lele mora (è lele mora quello, giusto?) - fumodasolo : perché lele mora guarda le nostre storie sul profilo del carcere? -