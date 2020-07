Legano Proprietaria e La Imbavagliano al Letto: Paura a Viterbo, Ladri Rubano 200mila Euro (Di martedì 21 luglio 2020) I tre rapinatori sono entrati in casa della 91enne, poi le hanno svuotato la cassaforte, è accaduto a Canepina paesino in provincia di Viterbo. Attimi di terrore a Canepina, paese in provincia di Viterbo, tre malviventi hanno fatto intrusione durante la notte nella casa di una 91enne, imbavagliandola e legandola per poi rapinarla. La donna, data l’età non ha opposto alcuna resistenza, e i Ladri hanno potuto svuotare la cassaforte in tranquillità per un bottina da circa 200mila Euro, tra contanti, gioielli e oggetti di valore. La vittima è stata trovata la mattina seguente dalla donna che l’aiuta nelle pulizie ogni giorno ancora intrappolata ma fortunatamente in buone condizioni di salute, è stata proprio la badante ad allertare le forze ... Leggi su youreduaction

È naturale parlare degli scandali che stanno tempestando le aziende partecipate (ossia ex-municipalizzate) dell’aretino. Quella del gas è una storia esemplare. I municipi a partire dalla fine del 19º ...

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alcamo (Trapani) hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura ...

