Legambiente: “Metà delle spiagge italiane soggetta a erosione, in 50 anni scomparsi 40 milioni di metri quadri” (Di martedì 21 luglio 2020) Il fenomeno dell’erosione rimane molto importante in Italia: che negli ultimi 50 anni sono andati persi 40 milioni di metri quadrati di spiagge, con quasi il 50% delle nostre coste sabbiose attualmente soggetto a erosione. A lanciare l’allarme è Legambiente che presenta oggi uno studio sullo stato di erosione delle coste in Italia. Legambiente ha elaborato un quadro dell’evoluzione dell’erosione delle nostre coste tra il 1970 e il 2020, partendo dagli ultimi dati pubblicati dal ministero dell’Ambiente in collaborazione con Ispra e con le 15 Regioni marittime. Le cause principali sono da attribuire ai cambiamenti rilevanti ... Leggi su meteoweb.eu

