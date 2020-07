Leeds, Radrizzani: «A gennaio ho cercato di prendere Ibrahimovic» (Di martedì 21 luglio 2020) Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, ha parlato degli obiettivi di mercato della squadra neo promossa in Premier League Andrea Radrizzani, presidente del Leeds neo promosso in Premier League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport degli obiettivi di calciomercato della squadra in vista della massima serie inglese. «Ibrahimovic sicuramente è difficile. Abbiamo provato a gennaio, poi ha scelto di venire a Milano e la cosa è svanita. Ora penso sia troppo tardi, l’intensità del calcio inglese è diversa. Cavani oltre alle qualità darebbe un contributo molto fisico e si potrebbe adattare, ma non ne ho mai parlato col mister. Ci abbiamo sicuramente pensato, vedremo dato che è ancora libero». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

calciomercatoit : #Milan, il presidente del #Leeds Andrea #Radrizzani su #Ibrahimovic: 'Ci abbiamo provato a gennaio, ormai molto dif… - calciomercatoit : #Inter, il presidente del #Leeds, Andrea #Radrizzani, racconta: 'Volevo Conte per portarci in Premier League, ma lu… - passione_inter : ?? CLAMOROSO Andrea #Radrizzani, presidente @LUFC ?? 'Ho provato ad ingaggiare Antonio #Conte per risalire dalla Ser… - sportli26181512 : Pres. Leeds: 'Prima di Bielsa ho provato a prendere Conte. Cavani può arrivare. Ibra? Trattato a gennaio, ora...'.:… - FcInterNewsit : Leeds, Radrizzani: 'Prima di prendere Bielsa proposi il posto a Conte offrendogli un superbonus' -