Leeds, il retroscena del patron Radrizzani: “a gennaio provammo a prendere Ibrahimovic, ora puntiamo Cavani” (Di martedì 21 luglio 2020) Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Andrea Radrizzani, patron del Leeds United, ha rivelato un particolare retroscena di mercato: a gennaio la formazione inglese provò a fare un tentativo per portare Ibrahimovic in Championship. Ibra però scelse il Milan. Attualmente in Premier League, il Leeds ha deciso di cambiare obiettivo, puntando ad un altro grande bomber: “abbiamo fatto un tentativo a gennaio, poi ha scelto di tornare a Milano e la cosa è svanita. Ora penso sia troppo tardi, noi siamo saliti in Premier League e l’intensità del calcio inglese è diversa da quella della Serie A. Cavani? Oltre alle qualità tecniche darebbe un contributo fisico e si potrebbe adattare, ma non ne ho mai ... Leggi su sportfair

