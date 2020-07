L’edilizia ecologica aiuta l’ambiente e il settore delle costruzioni. Altro che grandi opere (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo l’esame dei provvedimenti varati dal Governo in materia di economia e finanza per contrastare l’emergenza della pandemia da Covid-19, si deve purtroppo prendere atto che non sono state stabilite le giuste priorità e gli strumenti più opportuni per perseguirle. A partire dal Decreto Liquidità, che ha portato a un meccanismo di distribuzione dei fondi che non ha salvaguardato le imprese, fino all’ultimo Decreto Semplificazioni che, come ha ben spiegato a più riprese Angelo Bonelli in molti suoi interventi, rappresenterà solamente un’aggressione al territorio e aumenterà il rischio di abusivismo e di illegalità, la mancanza di visione e gli errori di chi ci governa appaiono evidenti. Ecco due errori tra più macroscopici commessi del Governo: – si è confuso l’alleggerimento della ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : L’edilizia ecologica aiuta l’ambiente e il settore delle costruzioni. Altro che grandi opere - Noovyis : (L’edilizia ecologica aiuta l’ambiente e il settore delle costruzioni. Altro che grandi opere) Playhitmusic - -