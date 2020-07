Lecce-Brescia (22 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 21 luglio 2020) Se volete una sintesi della stagione del Lecce, la troverete nella sconfitta di domenica contro il Genoa. Generosa, sfortunata, con limiti tecnici evidenti, la squadra di Liverani era tornata in partita nonostante un rigore sbagliato dal suo specialista per poi perdere con un autogol del suo portiere. Ora i punti di distacco dai liguri sono … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

