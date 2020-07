League of Legends: LoL Esports è il nuovo marchio per le competizioni (Di martedì 21 luglio 2020) Oggi Riot Games ha presentato il nuovo marchio che accompagnerà le sfide competitive di League of Legends, si tratta di LoL Esports Riot Games ha svelato oggi un nuovo marchio legato all’eSport di League of Legends, LoL Esports, che sarà la voce e la piattaforma delle competizioni mondiali e la più grande esperienza di intrattenimento sportiva per i fan di tutto il mondo. Mentre League of Legends entra nel suo secondo decennio di vita, il nuovo marchio LoL Esports ha la volontà di incarnare il concetto di gioco come significativo obiettivo di vita. Farà il suo debutto con un ... Leggi su tuttotek

Powned_IT : #LeagueOfLegends Riot ha da poco annunciato il nuovo LOL Esports, con un profondo restyling allo stile ed al logo… - Powned_IT : #LeagueOfLegends Attraverso un post ufficiale, gli sviluppatori di LOL hanno svelato alcuni nuovi dettagli sulle… - gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: Valorant e League of Legends, il crossover nelle immagini di Wandakun - rvmesxbae : Ascoltare le canzoni di League of Legends mi fa piangere perché continuo a pensare al mio ragazzo e al fatto che pr… - UmbertoFSD : Il mio pc mentre gioco a league of legends in piena estate -

Ultime Notizie dalla rete : League Legends League of Legends, ecco il nuovo marchio LoL Esports Tom's Hardware Italia Valorant e League of Legends, il crossover nelle immagini di Wandakun

L'artista Wandakun ha realizzato alcune immagini davvero notevoli, in cui gli agenti di Valorant diventano skin di League of Legends: ecco il crossover. Valorant e League of Legends insieme? Solo nei ...

League of Legends, ecco il nuovo marchio LoL Esports

Oggi è stato infatti presentato il nuovo marchio LoL Esports, che sarà completamente dedicato al lancio di nuovi contenuti legati al mondo competitivo di League of Legends. Una scelta strategica che ...

L'artista Wandakun ha realizzato alcune immagini davvero notevoli, in cui gli agenti di Valorant diventano skin di League of Legends: ecco il crossover. Valorant e League of Legends insieme? Solo nei ...Oggi è stato infatti presentato il nuovo marchio LoL Esports, che sarà completamente dedicato al lancio di nuovi contenuti legati al mondo competitivo di League of Legends. Una scelta strategica che ...