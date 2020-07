Le manutenzioni autostradali sono un obbligo. Dopo i Benetton alle strette finisce Toto. Dal Consiglio di Stato altro colpo ai signori del casello (Di martedì 21 luglio 2020) Non c’è solo Aspi tra i concessionari che hanno cercato di risparmiare con le manutenzioni. E non sembra neppure bastare la linea dura scelta dal Governo con i Benetton per far cambiare linea ai signori del casello. Strada dei Parchi spa, un’azienda della Toto Holding, ha infatti dato battaglia fino alla fine per cercare di ottenere più soldi con cui fare la manutenzione delle gallerie, a partire da quella del Gran Sasso, ma a ribadire alla concessionaria che quei lavori sono un obbligo e non possono essere condizionati a immediati altri esborsi o ad esborsi extra è Stato ora il Consiglio di Stato, che ha messo l’azienda presieduta da Carlo ... Leggi su lanotiziagiornale

