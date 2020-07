Le Ferrari conquistano Roma (Di martedì 21 luglio 2020) Ed erano quasi 50, le rosse di Maranello che Domenica, hanno letteralmente conquistato Roma. Un evento incredibile che ha visto partecipare equipaggi provenienti da tutta italia, tutti legati chiaramente al Ferrari club più famoso del mondo, Passione Rossa. Al timone della parata il suo Presidente, Fabio Barone che al momento giusto è uscito dai box e ha regalato sorrisi e stupore ad una Roma assolata e forse in cerca di stupore. Sulle vie dove un tempo le bighe la facevano da padrone, scorrono le più belle auto del mondo, scortate dal perfetto servizio di tutela del Corpo della Polizia Penitenziaria. Al termine della parata, la carovana ha fatto sosta nella famosa dimora Domus San Sebastiano, dove la PDP Catering ha in maniera eccellente rifocillato i cavallini rampanti, pronti per affrontare una nuova ... Leggi su romadailynews

