Le due prostitute positive al Coronavirus che spaventano il Veneto (Di martedì 21 luglio 2020) Ci sono due prostitute positive al Coronavirus anche in Veneto dopo il caso di Modica. Fanno parte dei 43 casi di positivi registrati ieri nella regione, che nel frattempo ha scoperto di avere l'indice RT di contagio più alto d'Italia. Il Corriere del Veneto fa sapere che una è stata individuata in un Comune della Riviera del Brenta e ha evidenziato sintomi leggeri e quindi è stata posta in isolamento domiciliare dall'Usl competente per territorio. Le due prostitute positive al Coronavirus che spaventano il Veneto Di lei non si conoscono al momento ulteriori dettagli, ma come per tutti i soggetti positivi al tampone è partita la ricerca dei contatti

Prostituta positiva al Coronavirus, trovati i primi due clienti a Modica

La polizia di Modica, nel Ragusano, ha individuato due presunti clienti della giovane escort peruviana che avrebbe abitato nella cittadina siciliana per due settimane e che successivamente a Foligno ( ...

