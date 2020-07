Lazio, si lavora all’ordinanza per obbligo mascherina in zone movida (Di martedì 21 luglio 2020) La regione Lazio cerca di rispondere ai rischi della movida attraverso un’ordinanza che prevede l’uso obbligatorio di mascherina in zone più esposte agli assembramenti, anche se questo avviene all’aperto. Arriva il provvedimento della regione Lazio, al lavoro per fronteggiare i rischi della movida e per scansare il rischio che si vengano a creare nuovi focolai … L'articolo Lazio, si lavora all’ordinanza per obbligo mascherina in zone movida proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La Regione Lazio è al lavoro su un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche all'esterno. In particolare il provvedimento mira a ...

