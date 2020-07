Lazio, mascherina obbligatoria nei luoghi della movida: ordinanza in arrivo (Di martedì 21 luglio 2020) Nonostante gli appelli delle istituzioni a non abbassare la guardia, complice la stagione estiva la Capitale ha visto, nelle ultime ore, numerosi casi di assembramenti, anche senza mascherine e particolari accorgimenti, a causa della movida. La settimana scorsa, ad esempio, due locali a Trastevere sono stati chiusi proprio per questa ragione. I controlli delle ultime ore Le cronache locali raccontano, in particolare, di numerosi controlli in vari quartieri di Roma: a San Lorenzo, ad esempio, sarebbero state identificate nel fine settimana ben 426 persone, con 28 sanzioni a causa del mancato rispetto del distanziamento sociale. E dei 24 esercizi commerciali soggetti ai controlli, 4 sono stati chiusi perché non osservavano le norme di prevenzione anti-Covid-19. Anche una discoteca di Villa Borghese è stata sanzionata per la stessa ... Leggi su quifinanza

