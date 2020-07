Lazio, esordio per Falbo e Moro: «Dedichiamo il debutto alle nostre famiglie» (Di martedì 21 luglio 2020) Serata speciale per Falbo e Moro, nonostante la sconfitta contro la Juve. I due giovani della Lazio hanno esordito in prima squadra Nonostante la sconfitta arrivata sul campo dello Stadium, quella giocata contro la Juve sarà una gara indimenticabile per Falbo e Moro, giovani della Lazio che Inzaghi ha fatto esordire in prima squadra in Serie A. I due giovani, nel post gara, hanno parlato così a Lazio Style Channel. LE PAROLE DI Falbo – «Aspettavo questo debutto da tempo, sono contento perché è arrivato nella mia terra di origine. Spero di poter continuare a dare una mano nelle prossime partite.Ho giocato contro calciatori che prima usavo alla Playstation, è stato un debutto ... Leggi su calcionews24

