Lazio, da Lombardi e Moro a Strakosha e Falbo, i giovani lanciati da Inzaghi (Di martedì 21 luglio 2020) Due storie in una foto. La prima è semplice ed è la copertina: Immobile e Ronaldo si salutano a fine partita, sorridenti, entrambi a 30 gol in campionato. La seconda, invece, sta tutta in uno zoom. ... Leggi su gazzetta

Moro, il debutto e la bocca aperta davanti a CR7: ecco tutti i giovani lanciati da Inzaghi

Cristiano Lombardi, ’95, titolare in Atalanta-Lazio del 2016 al posto di Keita. Esordio e rete (dedicata al fratello Maurizio, scomparso nel 2013). Lieto fine. Quell’anno debutterà anche Alessandro ...

Cristiano Lombardi, '95, titolare in Atalanta-Lazio del 2016 al posto di Keita. Esordio e rete (dedicata al fratello Maurizio, scomparso nel 2013). Lieto fine. Quell'anno debutterà anche Alessandro ...