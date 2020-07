Lazio-Cagliari: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. Un ritorno in campo shock per la Lazio dopo il coronavirus, con la Champions League che non è ancora matematica a causa di quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Di fronte ci sarà il Cagliari, oramai salvo nonostante anche il team rossoblù non abbia attraversato un’ottimo periodo. Fondamentale per i biancocelesti, oltre a giocarsi il secondo posto con Inter e Atalanta, sarà la prestazione di Ciro Immobile, a caccia di un triplo obiettivo: capocannoniere, Scarpa d’Oro e record di Higuain. Calcio d’inizio alle ore 21:45 di giovedì 23 luglio, diretta tv in esclusiva ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Cagliari Lazio-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Lazio-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sarà fondamentale Immobile, a caccia di un triplo obiettivo: capocannoniere, Scarpa d'Oro e record di Higuain. Tutto su Lazio-Cagliari: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in tv e ...

Tare: «Crollo imprevistoma è stata grande Lazio»

Doveva essere la partita dell’anno, forse della vita. Juventus-Lazio, invece, è diventato il triste serpentone dei titoli di coda di una stagione che stava andando a meraviglia e che si è incagliata s ...

