Lavoro a Milano, in 58 a casa alla mensa del Politecnico: giovedì presidio (Di martedì 21 luglio 2020) MILANO – Un cambio appalto con interruzione del servizio di ristorazione (che tornera’ con la ripresa delle lezioni a settembre) lascia 58 famiglie senza stipendio e lavoro e scatena la Fisascat Cisl di Milano contro il “silenzio imbarazzante” del Politecnico. Giovedi’ prossimo, 23 luglio, si terra’ un presidio di protesta davanti al Rettorato in Piazza Leonardo al quale i lavoratori hanno invitato gli studenti di tutte le Universita’ milanesi. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Milano A rischio 300mila posti di lavoro: "Milano gigante coi piedi d’argilla" IL GIORNO Incidente sul lavoro, uomo cade dalla scala mentre monta la tenda da sole: è grave

Infortunio sul lavoro martedì pomeriggio a Cusago ... e un elicottero del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. A preoccupare i medici sono le fratture multiple e ...

M5S, Casaleggio lancia il Villaggio Rousseau. Grillo grande assente

MILANO - "Far generare nuove idee, idee ribelli per rendere straordinario il nostro Paese", e poi "valorizzare la partecipazione dei cittadini", "open innovation" e così via. La nuova edizione del Vil ...

