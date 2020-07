Lavazza, è morta Maria Teresa, vedova dell’ex presidente Emilio (Di martedì 21 luglio 2020) E’ morta Maria Teresa, vedova di Emilio Lavazza, ex presidente della società colosso del caffè. Avrebbe compiuto 83 anni a dicembre. Lascia i due figli, Giuseppe, attuale vicepresidente, e Francesca, board member dell’azienda. presidente piemontese dell’Adisco, l’associazione delle donatrici di sangue e di cordone ombelicale, era nota per le sue attività di volontariato e per la passione per il bridge. Commissario tecnico della nazionale italiana, con il Team Lavazza aveva vinto numerosi titoli, tra cui tre Olimpiadi come vicecapitano non giocatore. L'articolo Lavazza, è morta Maria ... Leggi su nuovasocieta

Ansa_Piemonte : Morta a 83 anni Maria Teresa Lavazza. Mamma di Giuseppe e Francesca, una vita per il volontariato #ANSA - CretellaRoberta : Morta a 83 anni Maria Teresa Lavazza: Mamma di Giuseppe e Francesca, una vita per il volontariato… - bianca_caimi : RT @TgLa7: Lutto in casa #Lavazza. E' morta Maria Teresa, vedova dell'ex numero uno del gruppo, Emilio. Avrebbe compiuto 83 anni il prossim… - solops : E’ morta Maria Teresa Lavazza - rep_torino : Torino, lutto in casa Lavazza: è morta Maria Teresa, vedova dell'ex presidente Emilio [aggiornamento delle 11:27] -