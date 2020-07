Lavazza, azienda in lutto: morta Maria Teresa, la vedova di Emilio Lavazza (Di martedì 21 luglio 2020) Di oggi la triste notizia che riguarda la scomparsa di Maria Teresa Lavazza, vedeva del più celebre Emilio Lavazza, scomparso il 16 febbraio del 2010. La vedova dell’imprenditore si è spenta a 82 anni. lutto per la Lavazza: morta la “signora Maria Teresa” Una scomparsa che segna una giornata di lutto all’interno della Lavazza che perde l’illustre figura di Maria Teresa, la vedova dell’imprenditore e colosso Emilio Lavazza. Grande appassionata ... Leggi su thesocialpost

