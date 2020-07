Laura Cremaschi mostra il viso completamente rovinato (FOTO) (Di martedì 21 luglio 2020) Laura Cremaschi, dopo Aurora Ramazzotti arriva la sua confessione Laura Cremaschi, meglio conosciuta al pubblico come la bonas di Avanti un altro, si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. Il coraggio è arrivato dopo le ultime confessioni di Aurora Ramazzotti che ha mostrato il suo volto pieno di acne. La figlia di Michelle ha dato una vera e propria lezione di vita a tutte le ragazze e i ragazzi che soffrono di acne e che non riescono a combattere una volta per tutte questo disagio. Ha affermato che bisogna accettare se stessi tra pregi e difetti e che spesso queste piccolezze, che possono avere un peso consistente, fanno la differenza. Si è belli a modo proprio. Queste parole sono state utili a quanto pare, dato che il messaggio di body positive ha coinvolto anche ... Leggi su kontrokultura

