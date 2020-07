Latina, riqualificazione del centro Al Karama: siglata l’intesa tra Regione e Prefettura (Di martedì 21 luglio 2020) È stato siglato questa mattina in Prefettura, alla presenza del Prefetto Maria Rosa Trio, dell’Assessora delegata dalla Regione Lazio, Enrica Onorati e del Sindaco Damiano Coletta il Protocollo d’intesa per riavviare il complesso iter della riqualificazione del centro Al Karama di Borgo Bainsizza. Grazie a questo documento verranno utilizzati i fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio e dal Ministero dell’Interno che consentiranno di dare il via alla messa in sicurezza e al completamento delle opere già realizzate e, contestualmente, alla bonifica dai residui di fibre di amianto. Successivamente si proseguirà con il posizionamento dei prefabbricati alloggiativi destinati a fornire temporanea accoglienza alle famiglie per le quali il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

