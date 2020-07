L’Asmel: Altro che semplificazioni, quello del Governo è il decreto delle complicazioni. Vi diciamo perché (Di martedì 21 luglio 2020) “Si chiama Dl semplificazioni, ma rischia di creare maggiori complicazioni nell’attività della Pa”. Ad affermarlo in una nota diffusa stamane è l’Osservatorio sulla Semplificazione amministrativa (Osa) promosso da Asmel, l’Associazione che raccoglie oltre 3300 Comuni in tutt’Italia). Il gruppo di lavoro dell’Osservatorio, coordinato da Donato Carlea, presidente emerito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha elaborato un rapporto dettagliato sulle criticità presenti nel decreto che – si sostiene – invece di semplificare, appesantiscono l’azione amministrativa. Secondo l’Osa per semplificare occorre tagliare le troppe leggi e non aggiungerne altre, che intervengono per creare sospensioni e nuovi adempimenti validi fino al 31 luglio 2021. ... Leggi su ildenaro

