Lasciano il cane in auto sotto il sole, l'animale muore (Di martedì 21 luglio 2020) Una pattuglia della polizia municipale di Pisa è intervenuta nei pressi di piazza dei Miracoli per tentare di salvare un cane lasciato in auto dai proprietari, ma purtroppo l'intervento non è stato ... Leggi su lanazione

