Lasciano il cane in auto sotto al sole per visitare la Torre: morto. Denunciati due turisti (Di martedì 21 luglio 2020) Hanno abbandonato in auto il loro bulldog . Chiuso, sotto al sole. Per molto tempo. Troppo. Tanto che l'animale non ce l'ha fatta. E' morto nonostante la corsa disperata alla clinica veterinaria. Per ... Leggi su leggo

