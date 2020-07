L’arnica omeopatica: che cos’è e quali ne sono gli usi e i benefici (Di martedì 21 luglio 2020) L’arnica omeopatica: che cos’è e quali ne sono gli usi e i benefici. L’arnica è una pianta erbacea perenne che vive in alta quota. Se ne possono adoperare i fiori (per lo più), il rizoma e le radici; contiene polifenoli, tannini e flavonoidi. Per via di queste sostanze è largamente usata – in forma di estratto oppure omeopatica – in diversi ambiti: come antinfiammatoria per uso esterno, come antireumatica, come antimicrobica e anche come antidolorifica a uso interno (anche se dovrebbe essere impiegata sempre e soltanto per uso topico). Va peraltro avvertito che l’erba è di per sé velenosa e che di solito è considerata poco sicura. Molti professionisti della medicina sconsigliano di usarla per motivi ... Leggi su pianetadonne.blog

