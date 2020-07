Lampedusa: migranti sbarcano sull’isola durante la visita del Ministro dell’Interno Lamorgese (Di martedì 21 luglio 2020) Il Ministro Lamorgese ha visitato Lampedusa, dove la situazione è incandescente: l’hotspot è pieno – e gli ospiti sono in quarantena obbligatoria – mentre il Sindaco Martello denuncia 16 sbarchi al giorno. Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, nella giornata di ieri, dopo un incontro in Prefettura ad Agrigento dove ha presenziato il Comitato per l’Ordine … L'articolo Lampedusa: migranti sbarcano sull’isola durante la visita del Ministro dell’Interno Lamorgese proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

