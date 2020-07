L’agente di Rangnick: “Milan? Non è il momento giusto per lavorare insieme” (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo l’indiscrezione lanciata dalla Germania con Ralf Rangnick che non sarà più l’uomo del Milan visti gli accordi saltati, ai microfoni della BILD ha parlato Marco Kosicke, l’agente del tedesco. Questo quanto riportato dal quotidiano tedesco: “Il Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto e che non c’è l’opportunità per una cooperazione. Per questo motivo e tenendo conto del buon lavoro e dei risultati di Pioli, è stato deciso congiuntamente che Rangnick non assumerà un ruolo all’AC Milan “. Foto: Bild L'articolo L’agente di Rangnick: “Milan? Non è il momento giusto per lavorare insieme” ... Leggi su alfredopedulla

