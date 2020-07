Lafferty-Reggina, documentazione completata. Domani la firma, poi la presentazione (Di martedì 21 luglio 2020) Kyle Lafferty sarà il nuovo attaccante della Reggina. Ormai non ci sono dubbi, la documentazione è stata completataZ Domani la firma su un contratto biennale, quindi verrà organizzata la presentazione e l’attaccante si metterà subito a disposizione di Mimmo Toscano. Foto: profilo Rangers L'articolo Lafferty-Reggina, documentazione completata. Domani la firma, poi la presentazione proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Reggina al lavoro per allestire un organico altamente competitivo anche in Serie B. Dopo aver piazzato il colpo Menez, il club dello Stretto potrebbe acquisire anche l’ex Palermo Kyle Lafferty. In mer ...Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, intervenuto ai microfoni di ... Poi cercheremo almeno un Under". Ad un passo Kyle Lafferty: "Con Lafferty la trattativa è molto avanzata, ma non è ...